حماس: الاتفاق على حل ينهي تأخير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء إنها اتفقت خلال زيارة للقاهرة على حل ينهي التأخير في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضحت الحركة على تطبيق تيليجرام “جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين”.

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار، قالت حماس إن وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية أكد “الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة”.

ووقعت أزمة بشأن إطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني، وهو ما أرجأته إسرائيل متهمة حماس بانتهاك الاتفاق من خلال المراسم التي تقيمها خلال تسليم الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأشار بيان حماس إلى تجنب أزمة كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار الهش. ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

وذكر بيان حماس أنه “جرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه”.

وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الثلاثاء إن إسرائيل تدرس تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ومدتها 42 يوما، في إطار سعيها لاستعادة الرهائن المتبقين وعددهم 63 مع إرجاء الاتفاق على مستقبل القطاع في الوقت الراهن.