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حماس: التبادل القادم مع إسرائيل سيتم “بآلية جديدة”

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن عملية التبادل القادمة لمعتقلين فلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث “بآلية جديدة” تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

وذكرت الحركة في بيان أن موعد العملية سيُعلن “في الوقت المناسب”.

وقالت الحركة أيضا إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق”.

وقال مصدر مصري مطلع يوم الأربعاء إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت، بالتزامن مع تسليم رفات أربعة رهائن إسرائيليين.

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