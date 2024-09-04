حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة والمطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الخميس إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار وإن المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل لقبول مقترح أمريكي وافقت عليه الحركة بالفعل.

يأتي هذا بينما من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مقترحا جديدا يهدف إلى سد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

وذكرت حماس في البيان أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا “يهدف لإفشال التوصل لاتفاق”.

وأضافت “نحذر من الوقوع في فخ نتنياهو وحيله حيث يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا”.

وتقول حماس إنها قبلت بالمقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في الثاني من يوليو تموز.