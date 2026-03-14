حماس تدعو إيران لعدم استهداف “دول الجوار”

دعت حركة حماس السبت إيران لعدم استهداف “دول الجوار” في منطقة الخليج ردا على الغارات الأميركية الإسرائيلية التي تتعرض لها، داعية دول المنطقة إلى “التعاون” لوقف الحرب.

وقالت حماس في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنها في الوقت الذي تؤكد على “حق” الجمهورية الإسلامية في إيران “بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تدعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار”.

ودعت الحركة كل دول المنطقة “للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة في ما بينها”.

يمثل هذا البيان تطورا لافتا في موقف حماس التي تُعتبر حليفا لإيران وتتلقى دعما عسكريا وماليا من طهران.

وشددت حماس على أن “مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية “للعمل على وقفها فورا”.

وقالت إنها “تثمن كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية”.

وأكدت مجددا “إدانتها الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني” على إيران “والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

