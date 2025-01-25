حماس تفرج عن 4 مجندات إسرائيليات مقابل 200 سجين فلسطيني

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من معيان لوبيل ونضال المغربي وداود أبو الكاس

القدس/القاهرة/غزة (رويترز) – أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح أربع مجندات إسرائيليات من بين الرهائن لديها يوم السبت مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.

وصعدت الرهينات الأربع إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين، وأحاط بهن العشرات من مسلحي الحركة. ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سلمتهن إلى القوات الإسرائيلية.

وشوهدت حافلات تقل الفلسطينيين المفرج عنهم وهي تغادر سجن عوفر العسكري في الضفة الغربية المحتلة، بعد وقت قصير من إطلاق سراح الرهينات. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح جميع المحتجزين وعددهم 200.

وقوبل إطلاق سراح السجناء والرهائن بحالة من البهجة من جانب الإسرائيليين الذين تجمعوا في تل أبيب والفلسطينيين في رام الله.

ولكن عدم إطلاق حماس سراح رهينة أخرى، وهي امرأة مدنية إسرائيلية، دفع إسرائيل إلى الإعلان عن وقف خططها للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، المنطقة الأكثر تضررا في الحرب. وقالت حماس إنها ستطلق سراحها الأسبوع المقبل، ووصفت منع العودة للشمال بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن نحو 650 ألف نازح ينتظرون العودة إلى الشمال اعتبارا من يوم الأحد بموجب وقف إطلاق النار. وقال شهود إن تدافعا وقع على طريق يؤدي إلى الشمال بعد أن أغلقته قوات إسرائيلية فتحت النار. وقال مسعفون إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بنيران يُشتبه بأنها إسرائيلية، أحدهم في حالة خطيرة.

وينص الاتفاق على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى خلال المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها ستة أسابيع، على أن تفرج إسرائيل عن 30 سجينا فلسطينيا مقابل كل رهينة مدنية و50 لكل جندي محتجز في غزة.

وكانت الرهينات كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج يتمركزن في موقع مراقبة على حدود غزة عندما خطفهن مسلحون من حماس خلال اجتياح قاعدتهن في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وصفق آباء الرهينات وصاحوا فرحا عندما رأوا صور بناتهم على الشاشات، بينما كانوا يتابعون عملية التسليم مباشرة من داخل قاعدة عسكرية قريبة من الحدود. وفي تل أبيب، تجمع مئات الإسرائيليين فيما يسمى ساحة الرهائن وهم يبكون ويعانقون بعضهم ويرددون هتافات بينما يشاهدون عملية التسليم على شاشة عملاقة.

والتقت الرهينات مع أسرهن قبل أن تقلهن طائرة هليكوبتر إلى مستشفى في وسط إسرائيل. وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي المجندات وهن يحتضن ذويهن بقوة وسط ابتسامات ودموع.

وأظهرت قائمة نشرتها حماس أن من بين المفرج عنهم يوم السبت مدانين يقضون عقوبة السجن المؤبد لضلوعهم في هجمات أودت بحياة العشرات.

وتقول إسرائيل إن المدانين بقتل إسرائيليين لن يسمح لهم بالعودة إلى بلداتهم. وقال مسؤولون فلسطينيون إنه سيتم ترحيل نحو 70 من المفرج عنهم إلى مصر، ومن هناك إلى دولة أخرى ربما تركيا أو قطر أو الجزائر.

وتوجه 16 آخرون إلى غزة فيما انتقل باقي المفرج عنهم إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تجمعت حشود وهي تلوح بالأعلام الفلسطينية في رام الله لاستقبالهم.

* خلاف

رغم حالة الفرح هذه، سادت مشاعر الإحباط في إسرائيل مع عدم إطلاق سراح رهينة مدنية كان من المتوقع الإفراج عنها يوم السبت. وخُطفت أربيل يهود (29 عاما) مع صديقها من منزلهما في تجمع نير عوز السكني في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدم عودتها يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار بينما قالت حماس “تبين وجود خلل في عدد من الأسماء، وجاري المتابعة مع الوسطاء”. ولاحقا قال قيادي في حماس لرويترز “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يُسمح للفلسطينيين في غزة بدخول مناطق شمال القطاع لحين حل هذه المشكلة.

وتجمع آلاف الأشخاص مع أمتعتهم على طول الطريق الساحلي، حيث قالوا إن دبابة إسرائيلية لا تزال تغلق الطريق إلى الشمال.

وقال زكي كاشف (26 عاما) الذي كان ينتظر على الطريق الساحلي للعودة شمالا من دير البلح حيث نزح مع عائلته لأكثر من عام لرويترز عبر تطبيق للتراسل “أنا مش راجع الخيمة تاني.. وين الوسطاء؟ ليش مش قادرين يجبروا إسرائيل تحترم الاتفاق؟”.

وأرسل شهود رسائل لرويترز من مكان الواقعة تقول إن الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون عبور طريق صلاح الدين الرئيسي الذي يقسم قطاع غزة فروا في ذعر بعد أن فتحت الدبابات الإسرائيلية النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد مفاوضات متقطعة على مدى أشهر توسطت فيها قطر ومصر ودعمتها الولايات المتحدة، وأوقف القتال للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، ما زال هناك 90 رهينة في غزة بعد إطلاق سراح الرهينات الأربع يوم السبت. وكانت إسرائيل أعلنت في السابق مقتل نحو ثلث الرهائن.

ومن المقرر إطلاق سراح 26 رهينة آخرين في المرحلة الأولى. وبعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، سيتفاوض الجانبان على تبادل باقي الرهائن ومن بينهم الرجال في سن الخدمة العسكرية، وعلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتشعر أسر الرهائن الذين لم تشملهم المرحلة الأولى بالقلق من انهيار وقف إطلاق النار قبل بلوغ المراحل التالية ومن أن يتسبب ذلك في فقدانهم لذويهم.

ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق إن إسرائيل يجب أن تستأنف القتال لمنع حماس من العودة إلى السلطة في غزة. وتقول حماس إنها لن تطلق سراح جميع الرهائن قبل أن تنتهي الحرب إلى الأبد.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على قطاع غزة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ ذلك الحين قتلت أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وفقدت إسرائيل أكثر من 400 جندي في الحرب على غزة.