The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حماس تقول هدنة مؤقتة غير ممكنة دون العمل نحو وقف دائم لإطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة إن الحركة لن توافق على هدنة مؤقتة إذا لم يتم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية وربما تعود إلى الإصرار على اتفاق شامل لإنهاء الصراع.

وأضاف أبو عبيدة في خطاب أذاعه التلفزيون أن حماس عرضت مرارا إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكن إسرائيل رفضت.

يستضيف الوسيطان العربيان قطر ومصر، بدعم من الولايات المتحدة، محادثات منذ أكثر من 10 أيام لمناقشة مقترح أمريكي بإعلان هدنة مدتها 60 يوما في الحرب التي دمرت قطاع غزة.

سيتم في إطار الصفقة المحتملة إعادة 10 رهائن محتجزين في غزة إلى جانب جثث 18 آخرين على مدى 60 يوما. وستطلق إسرائيل في المقابل سراح عدد من الفلسطينيين المحتجزين لديها.

وقال أبو عبيدة “إذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة، فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط”، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان العودة إلى اتفاقات جزئية أو مقترح إعادة 10 رهائن.

وقال مسؤولان من حماس تحدثا إلى رويترز اليوم إن الخلافات لا تزال قائمة حول خرائط انسحابات الجيش الإسرائيلي وآليات إيصال المساعدات إلى غزة وضمانات أن أي هدنة ستؤدي في آخر المطاف إلى إنهاء الحرب.

وأضافا لرويترز أن المحادثات لم تحقق انفراجة في القضايا قيد النقاش.

وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى إنهاء الحرب في حين يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بعد نزع سلاح حماس وطردها من غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية