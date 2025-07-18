حماس تقول هدنة مؤقتة غير ممكنة دون العمل نحو وقف دائم لإطلاق النار

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة إن الحركة لن توافق على هدنة مؤقتة إذا لم يتم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية وربما تعود إلى الإصرار على اتفاق شامل لإنهاء الصراع.

وأضاف أبو عبيدة في خطاب أذاعه التلفزيون أن حماس عرضت مرارا إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكن إسرائيل رفضت.

يستضيف الوسيطان العربيان قطر ومصر، بدعم من الولايات المتحدة، محادثات منذ أكثر من 10 أيام لمناقشة مقترح أمريكي بإعلان هدنة مدتها 60 يوما في الحرب التي دمرت قطاع غزة.

سيتم في إطار الصفقة المحتملة إعادة 10 رهائن محتجزين في غزة إلى جانب جثث 18 آخرين على مدى 60 يوما. وستطلق إسرائيل في المقابل سراح عدد من الفلسطينيين المحتجزين لديها.

وقال أبو عبيدة “إذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة، فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط”، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان العودة إلى اتفاقات جزئية أو مقترح إعادة 10 رهائن.

وقال مسؤولان من حماس تحدثا إلى رويترز اليوم إن الخلافات لا تزال قائمة حول خرائط انسحابات الجيش الإسرائيلي وآليات إيصال المساعدات إلى غزة وضمانات أن أي هدنة ستؤدي في آخر المطاف إلى إنهاء الحرب.

وأضافا لرويترز أن المحادثات لم تحقق انفراجة في القضايا قيد النقاش.

وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى إنهاء الحرب في حين يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بعد نزع سلاح حماس وطردها من غزة.