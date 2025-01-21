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حماس ستفرج السبت عن أربع رهينات ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل (قيادي في الحركة)

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صرح قيادي في حركة حماس الثلاثاء أن حركته ستفرج عن أربع رهائن إسرائيليات السبت القادم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في اطار اتفاق وقف النار بين الحركة وإسرائيل.

وقال طاهر النونو وهو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس إنه “في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق وقف النار اي السبت القادم سوف يتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها”.

وقال مصدر أخر مطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، إنه “ربما تكون مجندات من بين المفرج عنهم في الدفعة الثانية” دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن “حماس وفصائل المقاومة ملتزمة بتسليم الدفعة الثانية من الأسرى في الموعد المحدد بعد الساعة الرابعة مساء يوم السبت القادم إلى طاقم الصليب الاحمر”.

وتابع “سيتم تسليم قائمة أسماء الأسيرات الأربعة قبل الموعد وفق الجدول المحدد في الصفقة، وطالبنا الوسطاء بإلزام الاحتلال بتسليم قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين في موعدها والإفراج عنهم من دون تأخير”.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما ويتم خلالها تبادل رهائن ومعتقلين على مراحل، على أن يبدأ تسليم الدفعة الثانية من الرهائن في اليوم السابع من بدء سريان وقف اطلاق النار لتبدأ عملية عودة النازحين.

وقال طاهر النونو إن عودة النازحين ستبدأ “بعد ظهر اليوم السابع أي بعد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى”.

 وأضاف أن الاتفاق ينص أيضا على “انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، بدءا من شارع الرشيد الساحلي الغربي إلى مفترق الشهداء على طريق صلاح الدين (شرقا) وبدء عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله”.

وبحسب الاتفاق يتم مرور النازحين سيرا على الأقدام عبر شارع الرشيد، أما المركبات فستمر عبر مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين، وفق ما أوضح النونو.

وأكد أن “الاتفاق يضمن حرية حركة السكان بين الجنوب والشمال وداخل مدن القطاع التي انسحب منها جيش الاحتلال”.

وتابع أن خلال هذه الفترة “يتوجب مواصلة تدفق دخول المساعدات بواقع 600 شاحنة بينها شاحنات للوقود بدون تأخير، إلى القطاع”.

ع ز-ها/ص ك

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