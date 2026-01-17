خامنئي يتهم ترامب بالمسؤولية عن الاحتجاجات الدامية

reuters_tickers

7دقائق

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – ألقى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت بالمسؤولية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى أسابيع، وذلك بعد أن قالت جماعات حقوقية إن حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن أودت بحياة الآلاف.

واندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول على خلفية مصاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل، وتوعد باتخاذ “إجراء قوي للغاية” إذا أعدمت إيران محتجين.

لكنه شكر قادة طهران أمس الجمعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنهم تخلوا عن فكرة الإعدام الجماعي. وقالت إيران إنه لم تكن هناك “خطة لإعدام الناس شنقا”.

وفي تعليقات بدت وكأنها رد على ترامب، نقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله “لن نجر البلاد إلى الحرب، ولكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب”.

* إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتدبير الاحتجاجات

ألقت المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران المسؤولية عن أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد على أشخاص قالت إنهم مثيرو شغب مسلحون يندسون بين المحتجين، ووصفتهم “بالارهابيين” وقالت إن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان وراء تنظيمهم وإنهما مسؤولتان عن مقتل متظاهرين وأفراد أمن.

وقال خامنئي “نعتبر الرئيس الأمريكي مجرما بسبب القتلى والأضرار وتشويه السمعة التي ألحقها بالأمة الإيرانية”.

وذكر أن “أولئك المرتبطين بإسرائيل والولايات المتحدة تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا عدة آلاف”، مضيفا أنهم أشعلوا حرائق ودمروا ممتلكات عامة وحرضوا على الفوضى. وقال إنهم “ارتكبوا جرائم وأطلقوا افتراءات خطيرة”.

* عودة بعض خدمات الإنترنت

لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى أو تفاصيل الاضطرابات التي ذكرتها وسائل الإعلام الإيرانية والجماعات الحقوقية.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إنها تحققت من مقتل 3090 شخصا، بينهم 2885 متظاهرا، واعتقال أكثر من 22 ألفا.

وكان الحصول على المعلومات معقدا بسبب حجب الإنترنت الذي رُفع جزئيا اليوم السبت.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن خدمة الإنترنت عادت لبعض المستخدمين. وقال الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن خدمة الرسائل النصية القصيرة أعيد تفعيلها أيضا.

وقالت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في منشور على إكس “تظهر المقاييس زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران هذا الصباح”، بعد انقطاع استمر 200 ساعة. وأضافت أن الاتصال بالإنترنت كان في حدود اثنين بالمئة من المستويات العادية.

وقال أحد سكان كرج غربي طهران عند الاتصال به عبر الهاتف بواسطة تطبيق واتساب إنه لاحظ عودة الإنترنت في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت. وشهدت كرج بعضا من أسوأ أعمال العنف خلال الاحتجاجات. وقال المواطن، الذي طلب عدم نشر هويته، إن يوم الخميس شهد ذروة الاضطرابات هناك.

وقال عدد قليل من الإيرانيين في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تمكنوا أيضا من مراسلة مستخدمين يعيشون داخل إيران في وقت مبكر من اليوم.

* وسائل إعلام: اعتقالات بعد عمليات استخباراتية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للحكومة أن عددا ممن وصفتهم بأنهم زعماء فتنة يقفون وراء الاضطرابات، ومنهم امرأة تدعى نازنین برادران، تم اعتقالهم بعد ما وصفته بأنها “عمليات استخباراتية معقدة”.

وذكرت التقارير أن برادران التي تنشط تحت اسم مستعار هو (رها برهام) لصالح رضا بهلوي، وهو نجل آخر شاه لإيران ويعيش في الخارج، لعبت دورا قياديا في تنظيم الاضطرابات. ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقارير أو هويه المرأة.

وبهلوي شخصية معارضة منذ فترة طويلة، ويقدم نفسه زعيما محتملا في حال انهيار النظام. ويقول إنه سيسعى الى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا تولى دورا قياديا في البلاد.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن دعمهم لبهلوي. وفي إفصاح علني نادر هذا الشهر، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لديها عملاء “على الأرض” في إيران، وإن الهدف من وجود هؤلاء هو إضعاف قدرات ايران، لكنه نفى أنهم يعملون بشكل مباشر لإسقاط النظام.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات في مدينة مشهد شمال شرق البلاد اعتقلت 22 ممن وصفتهم بأنهم زعماء فتنة يقفون وراء “أعمال الشغب”، إلى جانب أكثر من 10 أشخاص يشتبه في ارتكابهم عمليات قتل و50 متهما بإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي إقليم جيلان الشمالي، قال مسؤولون إنه تم اعتقال 50 من “زعماء الفتنة” وإن العدد الإجمالي للمقبوض عليهم تجاوز 1500.

وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم اعتقال رجلين في طهران مرتبطين بمجاهدي خلق، وهي جماعة إيرانية معارضة تعمل في الخارج وتدعو إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية.

(إعداد محمود سلامة ودعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)