خفر السواحل الليبي يبعد ناقلة غاز روسية متضررة عن ساحل البلاد

25 مارس آذار (رويترز) – قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي تتخذ من طرابلس مقرا إن خفر السواحل بدأ سحب ناقلة غاز طبيعي مسال متضررة بعد تحذيرات من عدة دول مطلة على البحر المتوسط من أنها تشكل خطرا بيئيا بعد أن ظلت تبحر دون طاقم لأسابيع.

وتحمل سفينة (أركتيك ميتاجاز) التي ترفع العلم الروسي شحنة من الغاز الطبيعي المسال قادمة من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي. وظلت تبحرعلى غير هدى منذ أوائل مارس آذار، عندما قالت وزارة النقل الروسية إنها تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية.

ومن دون طاقم على متنها، انجرفت السفينة في النهاية قرب ساحل زوارة غرب ليبيا.

ووجهت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وست دول أخرى من دول جنوب الاتحاد الأوروبي رسالة إلى المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تحذر فيها من أن الناقلة تشكل “خطرا وشيكا وخطيرا بوقوع كارثة بيئية كبرى”.

وأظهر مقطع مصور نشرته منصة (حكومتنا) الإعلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أمس الثلاثاء فرقاطة تقوم بجر الناقلة بواسطة حبل سميك عبر المياه.

وقال عمر محمد عمر الطوير آمر عمليات القطاع الاوسط في جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في المقطع المصور إنه تم سحب الناقلة المهجورة بعيدا عن ساحل زوارة.

وأضاف الطوير “نطمئن أهالينا في ربوع ليبيا عامة، والمناطق الساحل الغربية وخاصة زوارة وصبراتة، أن الجهات المختصة تبذل أقصى جهدها للتعامل مع الوضع”.

ولم تكشف السلطات بعد عن الوجهة النهائية للناقلة.

وقالت وزارة النقل الروسية إن الطائرات المسيرة التي أصابت الناقلة أُطلقت من ليبيا. ولم تعلق أوكرانيا أو ليبيا على الواقعة.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)