دبلوماسيون: نُصح أفراد بمغادرة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

الدوحة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، في ظل تحذير الولايات المتحدة من أنها قد تتدخل لحماية المحتجين في إيران.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية حتى الآن على طلب من رويترز للتأكيد أو التعليق.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي.

وقال أحد الدبلوماسيين لرويترز “إنه تغير في الموقف وليس إجلاء منظما”. وأضاف أنه لا يعلم بأي سبب تم تحديده لهذا التغيير.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز في وقت سابق إن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد العسكرية الأمريكية إذا هاجمتها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في إيران.

وتم إجلاء بعض الأفراد وعائلاتهم من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط العام الماضي قبل أكثر من أسبوع من شن الولايات المتحدة غارات جوية على إيران. وردا على ذلك، شنت إيران هجوما صاروخيا على القاعدة الأمريكية في قطر.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحريردعاء محمد)