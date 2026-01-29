The Swiss voice in the world since 1935
دبي لصناعات الطيران تبرم اتفاقية مع الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة بوينغ

أعلنت دبي لصناعات الطيران الخميس عن اتفاق مع الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة من طراز بوينغ 737-8، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر تسليم الطائرات خلال العام 2027، لافتا إلى وجود اتفاق سابق لتأجير طائرتين من الطراز ذاته إلى الملكية المغربية تم تسليمهما في وقت سابق من 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور إن “المملكة المغربية تعد مركزا متناميا للسياحة والأعمال في أفريقيا… ونتطلع إلى مواصلة دعم الملكية المغربية في تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها”.

تنشط دبي لصناعات الطيران في قطاع تأجير الطائرات وإدارة الأساطيل، إضافة إلى صيانة وإصلاح الطائرات. وتملك وتدير حاليا أسطولا يضم نحو 750 طائرة، بينها 237 من طراز بوينغ.

