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رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو إلى تعزيز قوات اليونيفيل

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بيروت (رويترز) – دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الجمعة إلى تعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، خلال زيارة لها إلى بيروت.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي “فقط من خلال تعزيز قوات اليونيفيل مع الحفاظ على حيادها، سنكون قادرين على طي الصفحة”.

وأضافت “أكرر أنني أعتبر استهداف اليونيفيل أمرا غير مقبول”، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية مؤخرا على قوات بعثة حفظ السلام.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية