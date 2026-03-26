رئيسة منظمة التجارة العالمية: النظام التجاري يشهد “أسوأ اضطرابات منذ ثمانية عقود”

حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن النظام التجاري العالمي يشهد “أسوأ اضطرابات منذ ثمانية عقود”، وذلك في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري للمنظمة الخميس.

وأشارت إلى أن “هذه الاضطرابات ليست سوى انعكاس لاختلالات أوسع تزعزع النظام العالمي الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار الفظائع التي حدثت في النصف الأوّل من القرن العشرين”.

وخلال أربعة أيّام، يجتمع أعضاء منظمة التجارة العالمية للبحث في سبل إنعاش المؤسّسة التي قوّضتها التوتّرات الجيوسياسية والمفاوضات غير المجدية والحمائية المتنامية، فيما تلقي الحرب في الشرق الأوسط بظلال على التبادلات العالمية.

وقدّمت نغوزي أوكونجو إيويالا في معرض افتتاحها المؤتمر صورة قاتمة عن وضع العالم.

وقالت “لقد تغيّر النظام العالمي والنظام متعدد الأطراف الذي اعتدنا عليه تغييرا جذريا لا رجعة فيه”، مضيفة “لا يمكننا إنكار حجم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم”.

وأشارت إلى أن “هول المشاكل التي يواجهها العالم اليوم، وحتّى قبل اندلاع النزاع في الخليج، قوّض التبادلات في مجال الطاقة والأسمدة والمنتجات الغذائية. وبات يصعب على الحكومات والمؤسّسات الدولية احتواء تصاعد التوتّرات الجيوسياسية وتنامي الضغوطات البيئية وتطوّر التكنولوجيا السريع”، لافتة إلى أن “هذه التحوّلات تأتي مقرونة بتشكيك متزايد في جدوى نهج تعدّد الأطراف”.

واعتبرت أنه “من الصائب في فترة الاضطرابات العالمية هذه التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا وسواها وفي أوقات الضبابية هذه والاختلالات العميقة أن نجتمع في إفريقيا لمناقشة مستقبل النظام التجاري العالمي”.

وتعقد منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري كلّ سنتين. وهو ثاني اجتماع يقام في القارة الإفريقية بعد ذاك الذي عقد في نيروبي سنة 2015.

