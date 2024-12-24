رئيسة مولدافيا تشيد بخيار الناخبين المؤيد لأوروبا “رغم الضغوط”

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أدت رئيسة مولدافيا مايا ساندو اليمين الدستورية لولاية ثانية الثلاثاء إذ أشادت بخيار الناخبين المؤيد لأوروبا “رغم الضغوط” بعدما اتُّهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الشهر الماضي في الجمهورية السوفياتية السابقة المحاذية لأوكرانيا.

وقالت بينما أدت القسم أمام البرلمان والمحكمة الدستورية “يمكننا أن نشعر بالفخر لكوننا نجحنا، رغم التحديات، في الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ”.

وأضافت “دافعنا عن الديموقراطية في مواجهة التهديدات الخارجية”.

وتابعت “صوتت مولدافيا رغم كل الضغوطات لاتجاه واضح — دولة أوروبية متطورة بمزيد من الأمن والازدهار”.

فازت خبيرة الاقتصاد السابقة لدى البنك الدولي بـ55,33 في المئة من الأصوات في تشرين الثاني/نوفمبر، ملحقة الهزيمة بألكسندر ستويانوغلو الذي حظي بدعم الاشتراكيين المؤيدين لروسيا.

ويعود الفضل في فوز ساندو بولاية ثانية إلى حد كبير إلى المشاركة الكبيرة من المولدافيين المقيمين خارج البلاد.

لكن المناطق الريفية من البلد الواقع بين رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية حيث تتمركز قوات روسية، ما زالت موالية لموسكو. والحال كذلك في منطقة غاغاوزيا التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتحدثت السلطات عن عدة “محاولات لزعزعة الاستقرار” شملت التضليل وشراء الأصوات والتهديدات بالقتل والهجمات الإلكترونية.

في المقابل، اتهم الكرملين مولدافيا بقمع “المعارضة والإعلام المستقل، خصوصا المنصات الناطقة بالروسية”.

عملت ساندو على دفع دولتها التي تعد 2,6 مليون نسمة وتعتبر من بين الأفقر في أوروبا، للتقارب مع بروكسل خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأطلق الاتحاد الأوروبي رسميا المحادثات الرامية لضمها في حزيران/يونيو.

ستر-انب/لين/ح س