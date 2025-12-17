The Swiss voice in the world since 1935
رئيسة وزراء اليابان تؤكد انفتاح طوكيو “الدائم” على الحوار مع بكين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية الأربعاء أن طوكيو “منفتحة دائما على الحوار” مع بكين، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الطرفين على خلفية التصريحات التي أدلت بها ساناي تاكايتشي الشهر المنصرم في شأن تايوان.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحافي “الصين جارة مهمة لليابان، ونحن بحاجة إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة”.

وأضافت “اليابان منفتحة دائما على الحوار مع الصين، ولن نغلق أبوابنا أمامها”.

شهدت العلاقات بين الدولتين الأقوى اقتصاديا في آسيا تدهورا مفاجئا بعد تلميح رئيسة الوزراء اليابانية ذات التوجهات المحافظة الشهر الفائت إلى أن طوكيو قد تتدخّل عسكريا في حال شنت الصين هجوما على تايوان. 

وأثار هذا التصريح غضب الصين التي تعتبر أن الجزيرة جزء من أراضيها، ولا تستبعد ضمّها بالقوة.

ونصحت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مما تسبب في انخفاض حاد في عائدات الأرخبيل السياحية في تشرين الثاني/نوفمبر، وفقا لإحصاءات نُشرت الأربعاء.

واستدعت طوكيو سفير بكين بعد توجيه طائرات حربية صينية راداراتها في الآونة الأخيرة نحو مقاتلات يابانية قرب تايوان.

تمو-أبه/ب ح/ص ك

