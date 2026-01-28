The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس الإمارات يبدأ الخميس زيارة رسمية إلى روسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس زيارة رسمية إلى روسيا حيث من المقر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وسيبحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضافت “وام” أنهما سيتطرقان أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية