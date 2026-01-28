رئيس الإمارات يبدأ الخميس زيارة رسمية إلى روسيا

يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس زيارة رسمية إلى روسيا حيث من المقر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وسيبحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضافت “وام” أنهما سيتطرقان أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

