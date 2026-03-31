رئيس الإمارات يستقبل أمير قطر ويبحثان التطورات في المنطقة

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرق اللقاء إلى “الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولتي الإمارات وقطر ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية وجهود البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما”، بحسب ما نقلت “وام”.

وحضر اللقاء نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

