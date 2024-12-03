رئيس الدولة وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 53 في العين

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شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وعدد من ضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 53 الذي أقيم في منطقة متنزه جبل حفيت في مدينة العين، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وإلى جانب الرئيس الإماراتي وحكام الإمارات السبعة، شارك عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفل الذي عقد مساء الإثنين.

وتضمن الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 53 سبعة فصول حملت العناوين التالية “نجم الثريا” و”على مرّ الأزمان” و”أثر الأوّلين” و”تحت ظلّ النخل” بجانب “ازدهرنا بالاتحاد” و”إرث الحاضر” و”احتفالنا”.

وسلطت العروض الضوء على “مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تميزت بأثر حكمة الآباء والأجداد في إنجازاتها خلال جميع مراحلها”

كما ركز الحفل على “الصلة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالطبيعة ورحلتها المتميزة التي تمزج بين التقاليد العريقة والابتكارات الحديثة”، بحسب الوكالة.

وتحتفل الإمارات في 2 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم الوطني (عيد الاتحاد)، وهي ذكرى اتحادها في عام 1971.

وتأسست الإمارات باتحاد سبع إمارات هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

هت/دص