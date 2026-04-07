رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب إصدار الأحكام بحق “عملاء المعتدين” بشكل أسرع
دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي القول اليوم الثلاثاء إنه ينبغي تسريع البت في القضايا ضد الأفراد الذين يقدمون المساعدة لخصوم إيران، وحث على الإسراع في إصدار أحكام الإعدام أو مصادرة الأصول.
ومنذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية مئات الأفراد بتهمة مساعدة الخصوم، على سبيل المثال، من خلال مشاركة مقاطع فيديو بالغة الأهمية مع قنوات معارضة أجنبية أو التعبير عن تأييدهم للهجمات على الجمهورية الإسلامية.
