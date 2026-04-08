رئيس الوزراء الإسباني يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
مدريد 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه انتقد الإدارة في واشنطن دون الإشارة إليها صراحة لكونها هي التي بدأت الأعمال القتالية.
وكتب سانتشيث على منصة إكس “لن تصفق الحكومة الإسبانية لأولئك الذين أشعلوا النار في العالم لمجرد أنهم جاءوا حاملين دلوا”.
وأضاف أن وقف إطلاق النار هو دائما خبر مرحب به، لكن “الارتياح المؤقت يجب ألا يجعلنا ننسى الفوضى والدمار والأرواح التي أزهقت”، داعيا إلى أن تسود “الدبلوماسية والقانون الدولي والسلام”.
