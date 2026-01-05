رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو الصين إلى التبادل التجاريّ الحرّ
دعا رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الصين الاثنين إلى التبادل التجاري الحرّ، وذلك في مباحثات أجراها مع الرئيس شي جينبينغ في بكين في ظلّ التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وتتولى دبلن في تموز/يوليو المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ويشكو الأوروبيون من اختلال ميزان المبادلات التجارية لمصلحة الصين، ثاني اقتصاد في العالم، في ظلّ القيود المفروضة على الدخول إلى السوق الصينية.
وقال مارتن أمام الصحافيين في قصر الشعب في بكين “نؤمن بالتبادل التجاري الحر والعلاقات المنفتحة. وفي ما يتعلق بعلاقاتنا التجارية خاصة، نحن على قناعة بأنه من الضروري أن نعمل معا لتعزيز التجارة الحرة”.
وصل مارتن إلى بكين الأحد في زياة تمتد على خمسة أيام، وهي الأولى لرئيس حكومة إيرلندي إلى الصين منذ العام 2012.
وقال الرئيس الصيني “منذ أن أقامت الصين وإيرلندا شراكة متبادلة المنفعة في العام 2012، تضاعف حجم التجارة أربع مرات، ونمت الاستثمارات المتبادلة بشكل متوازن”.
وأضاف أن الصين “ترغب في تعميق الثقة السياسية المتبادلة مع إيرلندا وتوسيع التعاون لما فيه مصلحة شعبي البلدين، وتنشيط العلاقات الصينية الأوروبية”.
