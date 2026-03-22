رئيس الوزراء الفيتنامي إلى روسيا لتوقيع اتفاقات في مجال الطاقة

غادر رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر بضعة أيام، يوقع خلالها البلدان اتفاقات عدة وخصوصا في مجالي النفط والغاز، وفق ما أعلنت هانوي الأحد.

وتأتي هذه الزيارة المقررة من الأحد الى الأربعاء، مع سعي فيتنام الى تعزيز احتياطياتها على صعيد الطاقة في مواجهة الاضطرابات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة الفيتنامية في بيان الاحد إن الزيارة تهدف الى تعميق العلاقات مع روسيا، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

وأورد بيان آخر صدر السبت “خلال هذه الزيارة، سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقات المهمة المتصلة بمشاريع محطات نووية، إضافة الى التعاون في حقول الطاقة والنفط والغاز”.

واضاف البيان أن “التعاون على صعيد الطاقة النفطية والغازية سيتم تعزيزه في كل مجالات التجارة والاستكشاف والتنقيب وتدريب الموارد البشرية”.

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على ايران نهاية شباط/فبراير والتي تسببت بارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود مع خشية من نقص يعم العالم أجمع، ارتفعت اسعار البنزين والديزل في فيتنام بنسبة 50 و70 في المئة على التوالي.

وأجرى شين اخيرا مباحثات هاتفية طلبا لمساعدة دول عدة في الحصول على الوقود، بينها قطر والكويت والجزائر واليابان، بحسب ما أفادت هانوي.

وقالت موسكو إن رئيس وزراء فيتنام سيلتقي نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين الاثنين.

وخلال زيارة ميشوستين لهانوي في كانون الثاني/يناير 2025، أبدت روسيا استعدادها “للمشاركة في تأمين صناعة نووية وطنية في فيتنام”. كذلك، أعلن البلدان نيتهما التعاون في مشاريع مشتركة في مجالي النفط والغاز، بحسب بيان مشترك.

ووقع الجانبان يومها اتفاقا حول الطاقة النووية، مع تأكيد شين سعي بلاده إلى بناء محطة نووية خلال خمسة أعوام.

