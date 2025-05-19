رئيس وزراء إسبانيا يدعو لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية

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مدريد (رويترز) – دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الاثنين إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بسبب حملتها العسكرية على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال سانتشيث، وهو اشتراكي ومعارض منذ فترة طويلة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مؤتمر بمدريد “لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة”.

وأضاف “أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل ثلاث سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا وعدم المشاركة، على سبيل المثال، في مسابقة يوروفيجن. ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب رويترز للتعليق على تصريحات سانتشيث.

وواجهت مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، التي تؤكد على حيادها السياسي، جدلا مجددا خلال نهائيات هذا الشهر في مدينة بازل السويسرية، إذ فاز بها المغني النمساوي “جي جي”، فيما فازت الإسرائيلية يوفال رافائيل في التصويت عن بعد.

وحثّت جماعات مؤيدة للفلسطينيين اتحاد البث الأوروبي على استبعاد إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وقُتل أكثر من 53 ألف فلسطيني، بحسب مسؤولي الصحة في غزة، في الهجوم الإسرائيلي منذ أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما عبر الحدود في أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.