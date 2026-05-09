رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال في مواجهة صعود حزب الإصلاح

دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني السبت إلى الاستقلال قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يفوز فيها حزب إصلاح بريطانيا المناهض للهجرة.

وقال سويني إن “نايجل فاراج يندفع الآن نحو داونينغ ستريت، واحتمال تشكيل حكومة بقيادة الإصلاح هو الأرجح”.

جاءت هذه التصريحات بعد نشر نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية التي أجريت الخميس، وأظهرت تحقيق حزب الإصلاح اليميني المتطرف الذي يتزعمه فاراج نتائج إيجابية مفاجئة في انتخابات برلماني اسكتلندا وويلز لأول مرة.

وأضاف “ما ينتظرنا هو احتمال أن يكون فاراج رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة”، رغم أن الانتخابات العامة في المملكة لن تجرى قبل عام 2029.

وشدد سويني “نحن بحاجة إلى الحماية التي يوفرها الاستقلال من التأثير الناتج من انتخاب حكومة بقيادة فاراج”.

أصبح الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة سويني مجددا أكبر حزب في البرلمان الإقليمي المكون من 129 مقعدا، بعدما فاز بـ58 مقعدا في انتخابات الخميس.

لكن نتيجة الحزب لا تمنحه الغالبية البرلمانية المطلقة.

وتعادل حزب الإصلاح مع حزب العمال بحصول كل منهما على 17 مقعدا.

في خطاب أمام أنصاره في إدنبره، أورد سويني إن فاراج تحدث عن إلغاء البرلمان الاسكتلندي.

وقال “من الضروري أن نتحد في اسكتلندا لضمان أن يكون برلماننا محصنا تماما ضد فاراج”.

وأضاف “هذا يعني امتلاك السلطة قبل عام 2029 لتقرير مستقبلنا الدستوري بأنفسنا بدون أن يتمكن فاراج من منعنا”.

