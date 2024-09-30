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رئيس وزراء الهند يتحدث إلى نتنياهو ويحث على وقف التصعيد

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نيودلهي (رويترز) – قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الاثنين إنه أجرى محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أحدث التطورات في الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة وقف التصعيد.

وقال مودي على إكس “ليس للإرهاب مكان في عالمنا. ومن الضروري منع التصعيد في المنطقة وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن بأمان”.

وقبل أيام اغتال الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بينما يواصل تكثيف هجماته على أهداف في لبنان.

وقال مودي يوم الاثنين “الهند ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في أسرع وقت”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية