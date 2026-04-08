رئيس وزراء باكستان يدعو لضبط النفس وسط انتهاكات الهدنة في حرب إيران
8 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء إن انتهاكات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تقوض روح عملية السلام، داعيا إلى ضبط النفس.
وأضاف شريف الذي لعب دورا محوريا في التوسط للتوصل إلى الهدنة في منشور على منصة إكس “أحث جميع الأطراف بصدق وإخلاص على ممارسة ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار لأسبوعين، مثلما هو متفق عليه، حتى تتمكن الدبلوماسية من أن تؤدي إلى تسوية سلمية للصراع”.
