رئيس وزراء قطر يستقبل وفدا من حماس لبحث مفاوضات وقف النار في غزة

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استقبل رئيس الوزراء القطري وفدا من حركة حماس في الدوحة السبت لبحث التوصل إلى اتفاق “واضح وشامل” لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلنت الدوحة.

وأجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني محادثات مع وفد من حماس برئاسة المسؤول الكبير في الحركة خليل الحية، وفق ما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان.

ومن غير المعتاد أن يشارك الشيخ محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، علنا في جهود الوساطة التي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر.

وذكر البيان أنه “جرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل دفعها إلى الأمام بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حدا للحرب المستمرة في القطاع”.

وفي وقت سابق من الشهر، أعرب الشيخ عن تفاؤله بعودة “الزخم” إلى المحادثات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال حينها في مؤتمر الدوحة السياسي “لقد شعرنا بعد الانتخابات أن الزخم يعود”.

وأضاف “هناك الكثير من التشجيع من الإدارة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه”.

تتوسط الدولية الخليجية إلى جانب الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر في مفاوضات بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الدوحة تعليق جهود الوساطة، قائلة إنها سوف تستأنف “عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية”.

لكن الدوحة استضافت مفاوضات غير مباشرة هذا الشهر، وأعلنت حماس وإسرائيل تحقيق تقدم قبل أن تتبادلا الاتهامات مرة أخرى بوضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.

بور/ح س/الح