رحلات القطارات بين الصين وكوريا الشمالية تستأنف بعد توقف ست سنوات

تُستأنف الخميس خدمة قطارات الركاب بين الصين وكوريا الشمالية بعد ست سنوات من تعليقها عام 2020 بسبب جائحة كوفيد، حسبما أفادت شركات سياحية وكالة فرانس برس.

وستكون الخدمة متاحة للصينيين ممن يعملون ويدرسون في كوريا الشمالية، وكذلك للكوريين الشماليين الذين يعملون ويدرسون ويزورون عائلاتهم في الخارج، وفقا لوكلاء سفر في مكاتب بيع التذاكر الرسمية في بكين وداندونغ.

ولن يكون بإمكان السياح شراء التذاكر في الوقت الحالي.

وقال مدير الرحلات في شركة يونغ بايونير تورز روان بيرد لوكالة فرانس برس الثلاثاء “من الرائع أن نرى خدمة القطارات الدولية تستأنف نشاطها”.

وأكد أن شركته، وهي إحدى الشركات العديدة المتخصصة في السفر إلى كوريا الشمالية، ستتمكن أيضا من حجز التذاكر ابتداء من الخميس.

و”فيما الخدمة غير مخصصة للسياح في البداية، إلا أنها ستوفر خيار سفر آخر بمجرد عودة السياحة إلى كوريا الشمالية لتكون بديلا عن السفر جوا”.

توقفت رحلات القطارات بين البلدين عام 2020 مع فرض إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كوفيد. والعام الماضي استؤنفت الرحلات المباشرة جوا وبالقطارات بين كوريا الشمالية وروسيا، في ظل تقارب البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

