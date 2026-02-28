ردود فعل على هجمات إسرائيل وأمريكا على إيران

28 فبراير شباط (رويترز) – شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران اليوم السبت، مما دفع الشرق الأوسط إلى مواجهة عسكرية جديدة، إذ تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير ترسانة صواريخ طهران ومنعها من تطوير سلاح نووي.

فيما يلي ردود فعل من حول العالم على الهجمات:

* دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

قال ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق “أظهر صانع السلام وجهه الحقيقي مرة أخرى… فكل المفاوضات مع إيران ليست سوى عملية تغطية. ولم يشك أحد في ذلك. ولم يرغب أحد حقا في التفاوض على أي شيء”.

وتابع “السؤال يكمن في من لديه صبرا أطول لانتظار النهاية المخزية لعدوه. فالولايات المتحدة عمرها 249 عاما فقط، في حين تأسست الإمبراطورية الفارسية منذ أكثر من 2500 عام. لنرى ما الذي سيحدث بعد 100 عام…”

* رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

“أكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”.

* وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث

“تصف إسرائيل الهجوم بأنه ضربة استباقية، لكنه لا يتوافق مع القانون الدولي. فالهجمات الاستباقية تتطلب وجود تهديد وشيك ومباشر”.

