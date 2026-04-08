رد فعل عالمية على إعلان وقف إطلاق النار في حرب إيران

8 أبريل نيسان (رويترز) – أكدت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين عقب وساطة من جانب باكستان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات مدمرة على بنيتها التحتية المدنية.

وقال ترامب إن الاتفاق مشروط بإعادة إيران فتح الممر المائي الضيق، الذي كان يعبر من خلاله حوالي خُمس شحنات النفط العالمية قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط.

ووصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار على الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب قبل شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في منشور على منصة إكس إنه دعا الوفود الإيرانية والأمريكية إلى الاجتماع في إسلام اباد يوم الجمعة.

وفيما يلي ردود فعل عالمية على وقف إطلاق النار:

* ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

قال دوجاريك “يرحب الأمين العام (للأمم المتحدة) بإعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. ويدعو جميع أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والالتزام بشروط وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة”.

وأضاف “يؤكد الأمين العام أن إنهاء الأعمال القتالية أمر ملح لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية”.

* المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي

قالت الوكالة في بيان “يرحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي… بالعودة إلى الدبلوماسية بهدف التفاوض على حل بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعداد لدعم هذه الجهود من خلال دورها الذي لا غنى عنه في مجال الضمانات والتحقق”.

* رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

قال ستارمر “أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية، والذي يمنح فرصة للمنطقة والعالم لالتقاط الأنفاس”.

وأضاف “يجب علينا، بالتعاون مع شركائنا، أن نبذل قصارى جهدنا لدعم وقف إطلاق النار هذا والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز”.

* وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

قال فاديفول “أرحب بقرار أطراف الحر بوقف إطلاق النار. يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى الحاسمة على طريق السلام الدائم، إذ أن عواقب استمرار الحرب لن يمكن حصرها. وستدعم ألمانيا هذا المسار الدبلوماسي بكل ما في وسعها”.

* مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

قالت كالاس “الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار هو خطوة للوراء بعيدا عن حافة الهاوية بعد أسابيع من التصعيد”.

وأضافت أن وقف إطلاق النار “يصنع فرصة مطلوبة بشدة لتهدئة نبرة التهديدات، ووقف الصواريخ، واستئناف الشحن البحري، وإفساح المجال للدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم. يجب أن يفتح مضيق هرمز للمرور مجددا”.

* رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت فون دير لاين “أرحب بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران الليلة الماضية. إنه يحقق تهدئة تمس الحاجة إليها”.

وأضافت “الآن، استمرار المفاوضات أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى حل دائم”.

* وزارة الشؤون الخارجية الهندية

قالت الوزارة “نرحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ونأمل أن يؤدي إلى سلام دائم في غرب آسيا. وكما دأبنا على الدعوة في السابق، فإن التهدئة والحوار والدبلوماسية أمور أساسية لإنهاء الصراع الدائر في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت “تسبب الصراع بالفعل في معاناة هائلة للناس وعطل إمدادات الطاقة العالمية وشبكات التجارة. ونتوقع أن تسود حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية دون عوائق عبر مضيق هرمز”.

* رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث

قال سانتشيث “دائما ما يمثل وقف إطلاق النار خبرا سارا، خاصة إذا أدى ذلك إلى سلام عادل ودائم. لكن هذا الارتياح المؤقت لا يمكن أن يجعلنا ننسى الفوضى والدمار والأرواح التي أزهقت”.

وأضاف “لن تصفق حكومة إسبانيا لأولئك الذين أشعلوا النار في العالم لمجرد أنهم ظهروا حاملين دلوا… ما نحتاجه الآن: الدبلوماسية والشرعية الدولية والسلام”.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)