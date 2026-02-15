رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل “عاجل” في إيران

طالب نجل الشاه الإيراني المخلوع رضا بهلوي مجددا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدخل عسكري “عاجل” في إيران، وكرّر اقتراحه قيادة “مرحلة انتقالية” في البلاد، وذلك في تصريح لقناة فوكس نيوز الأميركية الأحد.

وقال بهلوي، المعارض المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي دعا مرارا في الأيام الأخيرة إلى التعبئة ضد الجمهورية الإسلامية، “آمل أن يدرك الرئيس (ترامب) إلى أي حدّ يمكن لتدخل عاجل أن ينقذ أرواحا ويساعدنا في وضع حد لهذا النظام غير المرغوب فيه”.

وتابع “المطلب الأول للإيرانيين، في البلاد وخارجها، هو المساعدة”، موضحا أن “التدخل هو تدخل إنساني يرمي إلى إنقاذ أرواح سيستمر إزهاقها ما لم يحدث ذلك”.

يلوّح الرئيس الأميركي بتدخّل عسكري في إيران لكنّه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي منذ حملة قمع للتظاهرات أسفرت عن آلاف القتلى في كانون الثاني/يناير، وفق منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

والجمعة، أعلن ترامب أنه أمر بنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها ستصل “قريبا جدا”، وقال إن تغيير نظام الحكم في إيران “هو أفضل ما يمكن أن يحدث”.

الأحد، قال بهلوي إنه سيعمد في حال قيادته إيران لمرحلة انتقالية إلى “تحفيز المعارضة الديموقراطية والعلمانية وتوحيد صفوفها، سواء كانت مؤيدة لملكية دستورية أو لجمهورية، بهدف مناقشة هذه القضايا على نحو سليم، والسماح لغالبية الإيرانيين بأن يقرروا مستقبل إيران في عملية ديموقراطية شفافة بالكامل وتحت مراقبة دولية”.

إلا أن بهلوي لا يحظى بإجماع في صفوف معارضة إيرانية منقسمة.

السبت، تظاهر مئات الآلاف في ميونيخ وتورونتو وملبورن ولوس أنجليس تأييدا لتحرّك دولي ضد طهران، وأعرب بهلوي عن “فخره بمواطنيه، في الداخل والخارج، الذين يظهرون وحدة صف” غير مسبوقة.

ومن بين النقاط الشائكة بين الولايات المتحدة وإيران البرنامج النووي الإيراني. إذ تشتبه الدول الغربية وإسرائيل بسعي طهران لحيازة السلاح النووي، لكن السلطات الإيرانية تنفي ذلك متمسّكة بحقها في تطوير برنامج نووي مدني.

وتُعقد الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات الأميركية-الإيرانية في جنيف بوساطة عُمانية.

وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في السادس من شباط/فبراير، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربا على إيران في حزيران/يونيو الماضي، استمرت اثني عشر يوما.

من جهته، اعتبر بهلوي أن “النظام يكسب وقتا بانخراطه في المفاوضات التي لن تفضي إلى أي شيء”.

