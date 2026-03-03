روبيو: الضربات الإسرائيلية المخطط لها ضد إيران دفعت أمريكا لشن الهجوم

واشنطن 3 مارس آذار(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الاثنين إن الضربات التي خططت لها إسرائيل ضد إيران والرد الإيراني المتوقع عليها ضد القوات الأمريكية دفع الولايات المتحدة إلى شن ضرباتها في مطلع الأسبوع ضد طهران.

وأضاف روبيو للصحفيين “كنا نعلم أن إسرائيل ستنفذ عملا عسكريا وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأمريكية، وكنا نعلم أننا إذا لم نبادر بمهاجمتهم قبل شنهم تلك الهجمات، فسوف نتكبد خسائر أكبر”.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الهجوم الصاروخي ضد إيران يوم السبت بأنه استباقي.

وقالت إيران إن الهجوم الأمريكي غير مبرر، وجاء في وقت كانت طهران وواشنطن تجريان فيه مفاوضات حول اتفاق نووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة واجهت تهديدا وشيكا من إيران يبرر الحرب، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال بعض المشرعين الأمريكيين إنه لم يقدم دليلا يدعم هذا التقييم.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)