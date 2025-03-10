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روبيو: واشنطن قررت إلغاء 83% من برامج التنمية الخارجية

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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين إن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83 بالمئة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد).

وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/يناير يطلب تجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمنح إدارته وقتا لتقييم الإنفاق في الخارج، مع التركيز على تقليص البرامج التي لا تتماشى مع أجندته “أميركا أولاً”.

وقال روبيو على منصة إكس “بعد مراجعة استغرقت 6 أسابيع، نلغي رسميا 83% من برامج يو إس إيد”.

وأضاف أن “العقود التي ألغيت والبالغ عددها 5200 أنفقت عشرات مليارات الدولارات بطرق لم تخدم، (بل في بعض الحالات أضرت بـ)، المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة”.

توزع  يو إس إيد المساعدات الإنسانية الأميركية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في حوالي 120 دولة.

أعلنت وزارة الخارجية التي تشرف على يو إس إيد، في 26 شباط/فبراير عزمها تقليص 92 بالمئة من تمويل البرامج التابعة للوكالة، مع تحديد 5800 منحة سيتم إلغاؤها.

وشكر روبيو الإثنين بشكل خاص وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك والساعية لخفض التكاليف واقتطاع وظائف في مختلف الدوائر الحكومية.

ويقول ترامب وحلفاؤه إن المساعدات الخارجية هدر للأموال ولا تخدم مصالح الولايات المتحدة.

لكن منظمات الإغاثة ترى أن الكثير من المساعدات تدعم المصالح الأميركية من خلال تعزيز الاستقرار والصحة في الخارج، وتحذر من أن خفض المساعدات يهدد حياة الضعفاء.

امج/غد/ص ك

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