روسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصارف والشرطة

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اتّهمت روسيا الخميس أجهزة الأمن الأوكرانية بالوقوف وراء 55 هجوما نفّذت بواسطة قنابل أو عبر إضرام النار واستهدفت مصارف ومكاتب بريد وسيارات للشرطة في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه تم توقيف 44 مشتبها به، الكثير منهم مسنون وقصر “يسعون لكسب المال بطرق سهلة”.

وأشارت إلى أن منفذي الهجمات يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما.

وأفادت بأن “المشتبه بهم تصرفوا بناء على توجيهات مشرفين مجهولين تواصلوا معهم عبر الهاتف أو عبر توجيه رسائل”.

وأضافت أن “أجهزة الأمن الأوكرانية تقف خلف تنظيم هذه الجرائم”، داعية إلى “اليقظة”.

وقالت “لا تتركوا أنفكسم تتعرضون للترهيب أو الخداع”.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 55 “عملا غير شرعي” من هذا النوع بين 18 كانون الأول/ديسمبر و26 كانون الأول/ديسمبر في عدة مناطق.

وقالت “كقاعدة، تم تحريض المواطنين على ارتكاب جرائم عبر وعدهم بمكافآت مالية”.

وأضافت “هناك حالات حيث استولى المحتالون في البداية على أموال المواطنين ثم عرضوا إعادة الأموال المسروقة في مقابل تنفيذ بعض المهام”.

وفي حالات أخرى، قام متصلون عرّفوا عن أنفسهم على أنهم عناصر شرطة بـ”ترهيب” الناس.

شهدت روسيا سلسلة عمليات تخريبية وهجمات صغيرة منذ أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

بور/لين/غ ر