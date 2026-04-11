روسيا وأوكرانيا تفرجان عن أسرى حرب قبيل سريان هدنة الفصح

تستعد روسيا وأوكرانيا لوقف موقت لإطلاق النار لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي السبت سبقه تبادل لأسرى الحرب وضربات بالمسيّرات خلال الليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 175 أسير حرب لكل منهما، في أحد المجالات القليلة للتعاون بين الجانبين.

وليل الجمعة السبت أطلقت روسيا ما لا يقل عن 160 طائرة مسيرة على أوكرانيا ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في شرق البلاد وجنوبها، حسبما ذكرته السلطات.

وكانت منطقة أوديسا الواقعة في الجنوب من بين المناطق الأكثر تضررا إذ أفادت السلطات بمقتل شخصين وتضرر بنية تحتية مدنية.

وتسببت ضربات بمسيرات أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي وألحقت أضرارا بمبان سكنية في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، وفق السلطات.

وقتل شخصان في ضربة بالطيران المسير الأوكراني على الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا، حسبما قالت السلطات المعينة من روسيا.

وأعلن الكرملين عن هدنة موقتة تبدأ من الساعة الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) السبت وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، أي لمدة 32 ساعة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار وسترد على أي انتهاكات روسية “بالمثل”.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس”ستلتزم أوكرانيا بوقف إطلاق النار وسترد بالمثل. إن عدم شنّ روسيا غارات جوية أو برية أو بحرية يعني عدم ردّنا”.

لكن أوكرانيين أبدوا شكوكا بشأن صمود الهدنة.

وكان الطرفان قد اتفقا أيضا على وقف إطلاق نار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي العام الماضي، غير أنهما تبادلا الاتهامات بارتكاب مئات الانتهاكات للهدنة.

– دبلوماسية متعثرة –

وجاء وقف إطلاق النار الموقت في ظل تعثر المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وحتى قبل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، كان التقدم نحو اتفاق سلام في أوكرانيا بطيئا بسبب الخلافات حول قضية التنازل عن أراض.

واقترحت أوكرانيا تجميد النزاع على خطوط الجبهة الحالية.

لكن روسيا رفضت ذلك، مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن جميع الأراضي في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها حاليا، وهو مطلب تقول كييف إنه غير مقبول.

وفشلت جولات عديدة من المحادثات بقيادة الولايات المتحدة في تقريب وجهات نظر الطرفين للتوصل إلى اتفاق.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تكون روسيا قد ناقشت وقف إطلاق النار مع أوكرانيا أو الولايات المتحدة مسبقا، وقال إن الهدنة لا علاقة لها بمفاوضات إنهاء الحرب.

أودت الحرب بمئات آلاف الأشخاص وأجبرت الملايين على النزوح، ما يجعلها النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد أربع سنوات من الحرب توقفت المعارك على الجبهات تقريبا.

وحققت روسيا مكاسب ميدانية محدودة بتكلفة باهظة.

لكن كييف تمكنت مؤخرا من صد هجوم في جنوب شرق البلاد فيما يتباطأ التقدم الروسي منذ أواخر عام 2025، وفقا لمعهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة.

إلى جانب الهجمات الأوكرانية المضادة، نسب المحللون تباطؤ وتيرة العمليات إلى منع روسيا من استخدام أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، وجهود موسكو لحجب تطبيق تلغرام.

ومع ذلك فإن الوضع غير موات لأوكرانيا في منطقة دونيتسك، باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وفقا لمعهد دراسات الحرب.

وتحتل موسكو ما يزيد بقليل عن 19% من أوكرانيا، سيطرت على معظمها خلال الأسابيع الأولى من النزاع.

