زيلينسكي يتفق على التعاون الدفاعي مع الإمارات وقطر في زيارة للخليج

كييف/القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) – اتفقت أوكرانيا اليوم السبت على التعاون في المجال الدفاعي مع الإمارات وقطر خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى البلدين وسط التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان اليوم إن الدوحة وكييف وقعتا اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي تتضمن “تبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وزار زيلينسكي في وقت سابق الإمارات حيث اجتمع مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتفق البلدان على التعاون في مجالي الأمن والدفاع.

وقال زيلينسكي عبر تيليجرام “ستضع فرقنا اللمسات النهائية على التفاصيل”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيسين بحثا خلال اللقاء “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.

وأضافت أن اللقاء تناول أيضا “تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.

* أوكرانيا تتمتع بخبرة في إسقاط المسيرات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها لرويترز أمس الجمعة إن بلاده، التي تمتلك الآن سنوات من الخبرة في إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، تقترب من إبرام عدة اتفاقات أمنية لمواجهة الهجمات الإيرانية.

وتقدر منظمة إيرانية معنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أن أكثر من 3000 شخص قُتلوا في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير شباط.

وعصفت الحرب بالأسواق العالمية وقوبلت برد إيران بهجمات أدت لإغلاق فعلي لمضيق هرمز واستهدفت عدة دول في منطقة الخليج بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وزار زيلينسكي يوم الخميس السعودية حيث وقع البلدان أيضا اتفاقية للتعاون الدفاعي.

(تغطية صحفية أولينا هارماش وجيداء طه – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز ودعاء محمد للنشرة العربية)