زيلينسكي يجري محادثات مع رئيس الإمارات وأمير قطر

2دقائق

كييف 3 مارس آذار (رويترز) – ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الإيرانية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتتمتع أوكرانيا بخبرة واسعة في التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ، اكتسبتها على مدى أربع سنوات من مواجهة موجات الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي على موقع إكس بعد مكالمة مع رئيس الإمارات “ناقشنا سبل تقديم المساعدة في هذا الوضع وحماية الأرواح. واتفقنا على أن تعمل فرقنا على هذا الأمر”.

وعبر الرئيس الأوكراني عن تضامنه مع البلدين.

وبعد المكالمة مع أمير قطر، ذكر زيلينسكي أن الفريقين الأوكراني والقطري سيبقيان على اتصال “لتحديد كيفية توفير حماية أكبر للشعب”.

وأعلن مسؤولون في كييف أن أوكرانيا مستعدة لإرسال خبراء في مجال الطائرات المسيرة إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إسقاط المسيّرات الإيرانية، شريطة أن يساهم شركاؤها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها مع روسيا.

وقال زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا منفتحة على تبادل طائرات اعتراضية مسيرة لصد الهجمات الإيرانية بصواريخ دفاع جوي من حلفائها في الشرق الأوسط.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)