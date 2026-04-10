زيلينسكي يدعو لإعادة العمل بالعقوبات على النفط الروسي بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إعادة العمل بالعقوبات على النفط الروسي، والتي رُفعت جزئيا بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال خلال لقاء مع صحافيين من بينهم مراسلون من وكالة فرانس برس، في تصريحات حُظر نشرها قبل يوم الجمعة “بدأ وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والخليج. أتوقع إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بالكامل، كما كان عليه الوضع سابقا”.

وكانت الولايات المتحدة خفّفت بعض العقوبات النفطية على روسيا الشهر الماضي، لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. وقد حذّرت كييف وحلفاؤها من أن هذه الخطوة قد تساعد موسكو في تمويل حربها ضد أوكرانيا.

وسمحت الإعفاءات الأميركية للدول بشراء النفط الروسي الموجود في البحر حتى 11 نيسان/أبريل، في قرار رحّب به الكرملين، داعيا الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات إضافية.

وساهم الارتفاع العام في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في تعزيز الخزينة الروسية، التي استُنزفت على مدى أكثر من أربع سنوات من الحرب على أوكرانيا والعقوبات الدولية.

ووفقا لما صرّح به زيلينسكي، فإن شركاء بلاده طلبوا من كييف وقفَ الضربات بعيدة المدى على مواقع النفط الروسية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال “لن أذكر مَن طلب منّا ذلك. لكن الشركاء طلبوا، وهذه حقيقة. لقد طلبوا ذلك على مستويات مختلفة، من القيادة السياسية إلى العسكرية”.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت أوكرانيا هجماتها الانتقامية على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك المصافي ومستودعات النفط والموانئ، مستهدفة مرارا موانئ البلطيق الرئيسة في أوست-لوغا وبريمويرسك.

ويستهدف كل من أوكرانيا وروسيا مواقع الطاقة لدى الطرف الآخر منذ غزو موسكو في شباط/فبراير 2022، الذي أشعل أدمى حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي، في هدنة نادرة ستمتدّ على 32 ساعة.

