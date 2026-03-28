زيلينسكي يعلن من الامارات الاتفاق على التعاون في المجال الدفاعي

afp_tickers

3دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت من الامارات الاتفاق مع أبوظبي على التعاون في مجال الدفاع لمواجهة الهجمات الإيرانية بمسيرّات التي تستهدف المنطقة في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك غداة الاعلان عن توقيع أوكرانيا والسعودية اتفاقية في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة قام بها زيلينسكي للمملكة.

وتسعى كييف إلى تشارك خبرتها في التصدّي للمسيّرات الروسية مع دول الخليج العربية التي تواجه وابلا من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه التقى بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وهما اتّفقا على “التعاون في مجال الأمن والدفاع، على أن تضع الفرق المتخصّصة اللمسات النهائية” على الاتفاق.

أضاف “بالنسبة إلى كلّ الدول… من المهمّ ضمان الاستقرار وحماية الأرواح في وجه التحدّيات التي تحدق بنا اليوم. ولأوكرانيا طول باع في هذا الخصوص”.

بدوره، أكد بن زايد أن الإمارات “تتعامل مع الأزمة بحكمة وصبر انطلاقاً من حرصها على تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات الرسمية.

وأكد أن أبوظبي “ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل قوة وثبات في مواجهة الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية”، مشيرا الى أنها “على أتم استعداد لمواجهة التهديدات وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي”.

واقترحت أوكرانيا مقايضة قذائفها الاعتراضية التي تجاهر بأنها الأفضل في العالم بصواريخ دفاع جوي أخرى أغلى كلفة تستخدمها دول الخليج للتصدّي للمسيّرات الإيرانية. وتقول كييف إنها بحاجة إلى مزيد من هذه الأنظمة لصدّ الهجمات الروسية على أراضيها.

وصرّح زيلينسكي السبت “لا بدّ من حماية كافية أينما كان، لذا نحن منفتحون على العمل المشترك الذي من شأنه في إطار استراتيجي أن يقوّي شعوبنا ويعزّز حماية الأرواح في بلداننا”.

بور-ممب/م ن/كام