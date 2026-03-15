ساعر ينفي أن إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية

زرزير (شمال إسرائيل) 15 مارس آذار (رويترز) – نفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأحد صحة تقرير ذكر أن إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب التي شهدت هجمات متكررة من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

ونقل موقع سيمافور الإخباري الأمريكي أمس السبت عن مسؤول أمريكي لم يسمه قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها تعاني نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.

وعندما سُئل ساعر عما إذا كان التقرير صحيحا، إلى جانب أنباء أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان، أجاب “بالنسبة إلى السؤالين، فالإجابة هي لا”.

ونفى مصدر عسكري إسرائيلي أيضا وجود أي نقص، قائلا إن القوات المسلحة مستعدة لحملة طويلة الأمد.

ووفقا لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أطلقت إيران نحو 300 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، إضافة إلى مئات الطائرات المسيّرة، منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران كانت مزودة بذخائر عنقودية، مشيرا أيضا إلى تراجع حاد في عدد الصواريخ التي تُطلق يوميا مقارنة بالأيام الأولى من الحرب.

وأطلقت جماعة حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل من لبنان منذ أن بدأت إطلاق النار في الثاني من مارس آذار، وهو ما تقول الجماعة اللبنانية إنه جاء ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة.

وأورد راديو الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن الوزيرالسابق رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار السعودية الأسبوع الماضي لاستكشاف مبادرة جديدة لإجراء محادثات دبلوماسية مع لبنان تبدأ بعد انتهاء الحملة العسكرية الحالية على جماعة حزب الله.

ولم يرد متحدث باسم نتنياهو بعد على طلب من رويترز للتعليق.

أما وزير الطاقة إيلي كوهين، فلم يؤكد ولم ينف التقرير في مقابلة مع المحطة الإذاعية اليوم الأحد، لكنه قال إنه يشك في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق قبل أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات حاسمة ضد جماعة حزب الله.

وأضاف أن المجلس الوزاري الأمني المصغر، وهو مجموعة صغيرة من كبار الوزراء المسؤولين عن القرارات الرئيسية، ناقش إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان المبرمة في 2022، لكن لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل ومعيان لوبيل وستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)