ستارمر يزور منطقة الخليج لبحث استمرارية فتح مضيق هرمز

reuters_tickers

2دقائق

لندن 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء أنه سيتوجه إلى منطقة الخليج لإجراء محادثات مع القادة هناك لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بشكل دائم بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ستارمر في بيان “أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال الليل، والذي سيحقق لحظة ارتياح للمنطقة والعالم”.

وأضاف “يجب أن نبذل كل ما في وسعنا، بالتعاون مع شركائنا، لدعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز”.

واستضاف ستارمر، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم دعمه للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، اجتماعات متعددة الجنسيات حول كيفية دعم الحلفاء لإعادة فتح المضيق الحيوي لتجارة النفط والغاز.

وذكر البيان البريطاني أن ستارمر سيناقش المساعي الدبلوماسية الرامية إلى “دعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع وحماية الاقتصاد البريطاني والعالمي من مزيد من التهديدات”.

وجرى الإعداد للزيارة قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

كما تحدثت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مع نظيرها الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء، حيث ناقشا التدابير الدبلوماسية لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، لا سيما الاجتماع الذي قادته بريطانيا الأسبوع الماضي وشمل أكثر من 40 دولة لمناقشة الأمر.

(إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)