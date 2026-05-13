ستارمر ينتقد المناورات الرامية إلى استبداله بعد خطاب العرش

أظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء مقاومة في ظل مناورات داخل حزبه لاستبداله، بعد خطاب العرش التقليدي الذي ألقاه الملك تشارلز الثالث.

يمثل الخطاب الذي ألقاه الملك حدثا رئيسيا في الحياة السياسية البريطانية، إذ يمثّل افتتاح دورة برلمانية جديدة، وقد عدد الأولويات التشريعية لحكومة حزب العمال.

وأظهر كير ستارمر مجددا تمسكه بإنهاء ولايته خلال المناقشة التي تلت الخطاب في مجلس العموم، فيما تتزايد التكهنات بأن يطلق أحد منافسيه الرئيسيين، وزير الصحة ويس ستريتينغ، السباق لخلافته الخميس.

وقال رئيس الوزراء إن خطاب العرش رسم “مسارا أكثر تفاؤلا”. وفي معرض حديثه عن “التحديات” التي تواجه حكومته، أكد أنه “لن يتخلى عن قيم حزب العمال”، منتقدا معارضيه الذين يدعون إلى “سياسة (تبث) الاستياء والفُرقة”.

كما تعهد الإيفاء بوعوده بشأن الأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط، والمضي قدما في معالجة ملف الهجرة وتحسين الخدمات الصحية العامة، وهما من أهم شواغل البريطانيين.

جاء ذلك بعدما أكد في اليوم السابق رغبته في “مواصلة الحكم”.

ونقلت صحيفة التايمز ووسائل إعلام أخرى عن حلفاء لويس ستريتينغ أنه يعتزم الاستقالة الخميس لإطلاق حملته لخلافة ستارمر.

والتقى ستارمر صباحا ستريتينغ في مقر رئاسة الوزراء. واستمر الاجتماع، الذي اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية “حاسما”، أقل من 20 دقيقة وغادر الوزير بدون الإدلاء بأي تصريح.

– “فقد سلطته” –

جاء خطاب العرش الذي يحيط به حفل فخم يتميز بطقوس ثابتة، بعد أيام مضطربة عاشها ستارمر دعاه خلالها 86 من إجمالي 403 نواب عن حزب العمال إلى الاستقالة في أعقاب نتائج الانتخابات المحلية الكارثية الأسبوع الماضي وبعد العديد من القرارات المثيرة للجدل.

كما استقال أربعة وزراء دولة من مناصبهم الثلاثاء رفضا لمواصلة ستارمر الحكم.

علاوة على ما سبق، سحبت النقابات العمالية التابعة لحزب العمال دعمها لرئيس الوزراء. وقالت النقابات في بيان إنه “لا يمكن لحزب العمال الاستمرار على هذا المنوال. لا بد من وضع خطة لانتخاب زعيم جديد”.

بدورها، قالت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوش في مجلس العموم “من الواضح أن (رئيس الوزراء) قد فقد سلطته ولن يكون قادرا على تحقيق القليل الوارد في خطاب الملك”.

في المقابل، أعرب أكثر من 110 من نواب حزب العمال عن دعمهم لكير ستارمر في رسالة، مؤكدين أن هذا ليس الوقت المناسب لخوض معركة قيادة.

– “عالم يزداد خطرا” –

وقال الملك تشارلز الثالث في خطاب العرش الذي كتبته الحكومة، إن “عالما يزداد خطرا واضطرابا يهدد المملكة المتحدة، والنزاع في الشرق الأوسط ليس سوى أحدث مثال على ذلك”.

وألقى الملك من عرش ذهبي في مجلس اللوردات، وعلى رأسه التاج الإمبراطوري المرصع بالألماس ومرتديا رداء قرمزيا طويلا، وإلى جانبه زوجته كاميلا.

استعرض الخطاب أكثر من 35 نصا، حول مواضيع متنوعة مثل تأميم شركة صناعة الصلب البريطانية (بريتش ستيل)، والطاقة الخضراء، وتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وتشمل التدابير الأخرى التي تعتزم الحكومة تطبيقها خفض سن التصويت إلى 16 عاما وإصلاح نظام اللجوء في وقت تجاوز فيه العدد الإجمالي للمهاجرين الذين عبروا قناة المانش في قوارب 200 ألف منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2018.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا عن جلّ هذه الإجراءات.

