سرايا القدس: نبحث عن جثة رهينة في شمال غزة مع الصليب الأحمر
دبي 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء إنها تبحث عن جثة رهينة في شمال غزة مع فريق من الصليب الأحمر.
يأتي هذا بعد يوم من تسليم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفاتا قال الصليب الأحمر إنها لواحد من آخر رهينتين في غزة.
إلا أن الطب الشرعي الإسرائيلي خلص إلى أن الرفات ليست لأي منهما، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
