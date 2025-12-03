The Swiss voice in the world since 1935
سرايا القدس: نبحث عن جثة رهينة في شمال غزة مع الصليب الأحمر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء إنها تبحث عن جثة رهينة في شمال غزة مع فريق من الصليب الأحمر.

يأتي هذا بعد يوم من تسليم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفاتا قال الصليب الأحمر إنها لواحد من آخر رهينتين في غزة.

إلا أن الطب الشرعي الإسرائيلي خلص إلى أن الرفات ليست لأي منهما، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

