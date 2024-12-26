سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس

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تعرّض كشك تابع لمجموهرات “موبوسان” في متجر “لو برانتان” في شرق باريس، للسرقة ليل الاثنين الثلاثاء، على ما أفاد مصدر في الشرطة الخميس وكالة فرانس برس.

وقُدّرت قيمة المسروقات في البداية بحوالى 500 ألف يورو، قبل مراجعة التقديرات لتصبح 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطّلع.

في صباح يوم 24 كانون الأول/ديسمبر، لاحظ أحد رجال الأمن عند مباشرته مهامه أن نافذة متجر “برانتان” في حي ناسيون في شرق العاصمة الفرنسية كانت محطمة.

وشوهد على كاميرات المراقبة رجل مجهول يدخل المتجر قبل سلب كميات من الحلي من كشك تابع لمجموهرات “موبوسان” Mauboussin ثمّ مغادرة المبنى بسرعة.

وفُتح تحقيق في قضية “سطو وسرقة”، بحسب ما أفاد لوكالة فرانس برس مكتب المدعي العام في باريس الذي أوكل التحقيقات إلى الشرطة القضائية.

مكا-مك/جك/غ ر