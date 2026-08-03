سعر برميل النفط ينخفض بنحو 5% بعد الإعلان عن مفاوضات بين واشنطن وطهران

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انخفضت أسعار النفط الاثنين مع افتتاح التداولات الآسيوية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي حوالى الساعة 22,50 بتوقيت غرينتش الأحد، انخفض سعر برميل خام برنت (بحر الشمال) تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 4,69% ليصل إلى 83,81 دولارا.

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأميركي، بنسبة 4,67% ليصل إلى 80,72 دولارا.

وأعلن ترامب السبت أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق ضربات مخطط لها على إيران، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لا سيما بشأن مضيق هرمز.

وأكدت إيران الأحد أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره حوالى 20 في المئة من الإنتاج العالمي للمحروقات.

ثم أعلن الرئيس الأميركي أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين.

غمو/س ح