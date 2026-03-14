سفينتان متجهتان إلى الهند عبرتا مضيق هرمز

افاد الوزير الهندي المكلف النقل البحري السبت بأن سفينتين ترفعان علم الهند وتنقلان غاز النفط المسال عبرتا مضيق هرمز وتتجهان إلى موانىء تقع في غرب الهند، الأمر الذي أتيح بعد جهود دبلوماسية.

وعطلت إيران قسما كبيرا من حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي منذ بدء الحرب الإسرائيلية الاميركية عليها قبل أسبوعين.

وقال راجيش كومار سينها السكرتير العام لوزارة الموانىء والنقل البحري خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي إن السفينتين “عبرتا مضيق هرمز في وقت مبكر هذا الصباح بأمان وتتجهان إلى الهند”.

واوضح أن السفينتين، “شيفاليك” و”ناندا ديفي” اللتين تنقلان 92 ألفا و700 طن متري من غاز النفط المسال، يتوقع أن تصلا الى ميناءي موندرا وكاندلا خلال يومين.

والهند هي رابع مشتر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وثاني أكبر مشتر لغاز النفط المسال. وتستورد قسما كبيرا منهما من الشرق الأوسط.

وجاء عبور السفينتين إثر اتصالات دبلوماسية كثيفة بين نيودلهي وطهران في الأيام الاخيرة. وأعلن وزير الخارجية الهندي اس. جايشنكار عبر منصة اكس أنه تحدث الى نظيره الإيراني عباس عراقجي في هذا الصدد.

والخميس، أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مكالمة هاتفية مع الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان، وناقش معه مسألة نقل السلع والطاقة من الخليج.

واستقبلت الهند أيضا 183 بحارا يعملون على السفينة الإيرانية “أيريس لافان” التي رست في ميناء كوشي الجنوبي بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. والجمعة، استقل الطاقم غير الأساسي للسفينة “لافان” طائرة تشارتر أتت من سريلانكا، بحسب ما افاد المتحدث باسم الخارجية الهندية راندير جيسوال.

وأقلت هذه الطائرة التي استأجرتها طهران، رفات 84 بحارا كانوا على متن الفرقاطة الإيرانية “أيريس دينا” التي أغرقتها غواصة أميركية في وقت سابق هذا الشهر قبالة سواحل سريلانكا.

ومع تراجع إمدادات الغاز، أمرت الحكومة الهندية الثلاثاء بتقنين استهلاك الغاز الطبيعي وغاز الطهو “لضمان توزيع عادل ووفرة مستمرة للقطاعات ذات الأولوية”.

وأعلنت صناعات هندية، ولاسيما في قطاع السيراميك، أنها تواجه انخفاضا في إمدادات الغاز، الأمر الذي قد يؤثر في إنتاجها. كذلك، حذرت مطاعم وفنادق في أنحاء الهند من احتمال حدوث اضطرابات في نشاطها.

