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سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل

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القدس (رويترز) – سقط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل يوم الأحد بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان أمكن رؤيته من صالة الركاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في سقوط مقذوف أطلق من اليمن، والذي سقط في محيط المطار.

وسمع مراسل رويترز في المطار دوي صفارات الإنذار وشاهد الركاب يركضون نحو الغرف الآمنة.

ونشر عدة أشخاص في المطار مقاطع فيديو التقطوها بهواتفهم الذكية تُظهر تصاعد عمود من الدخان الأسود ظاهر للعيان في مكان قريب خلف طائرات متوقفة ومباني المطار. ولم تتحقق رويترز من صحة المقاطع.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بعدم ورود بلاغات عن إصابات خطيرة. ونُقل رجل وامرأة مصابان بجروح طفيفة إلى المستشفى، بينما عولج شخصان في الموقع أصيبا بحالة ذعر.

وذكرت سلطات المطار أن المقذوف سقط بجانب طريق بالقرب من موقف سيارات مبنى الركاب رقم 3. وأظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي منعطفا في طريق به حطام متناثر.

ويطلق الحوثيون في اليمن صواريخ على إسرائيل قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

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