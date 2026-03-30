سلطات الشارقة: استهداف مبنى لشركة الثريا للاتصالات بمُسيرة إيرانية

30 مارس آذار (رويترز) – ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالإمارات في منشور على منصة إكس أن السلطات في الإمارة أعلنت اليوم الاثنين أن مبنى إداريا تابعا لشركة الثريا للاتصالات تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت المكتب “تتعامل الجهات المختصة في إمارة الشارقة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى”.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)