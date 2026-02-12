The Swiss voice in the world since 1935
سوريا: الجيش استلم قاعدة التنف العسكرية من القوات الأمريكية

12 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع السورية اليوم الخميس أن وحدات من الجيش استلمت قاعدة التنف العسكرية بعد مغادرة القوات الأمريكية.

وقالت الوزارة “من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف”.

وأضافت “ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة”.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

