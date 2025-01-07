سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

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دبي (رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مسؤول قوله يوم الثلاثاء إن سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر لتعزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال خالد أبو دي مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لوكالة سانا إن السفينتين ستولدان 800 ميجاوات “وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50 بالمئة تقريبا”.

وأضاف “حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبير جدا، ونسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة”.

ولم يوضح أبو دي موعد وصول السفينتين.

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو تموز. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الكهرباء من الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق. وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.